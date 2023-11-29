Автор: Зульфугар Ибрагимов

Организация под названием Freedom House позиционирует себя как главного специалиста в области защиты прав человека в мире. На самом деле это всего лишь международная НПО, созданная и функционирующая только для того, чтобы Запад имел под рукой инструмент давления на неугодные ему страны.

К сожалению, этот инструмент не раз использовался против Азербайджана, и нам не понаслышке известно, как в FH "любят" Турцию и Азербайджан. А от чего такая "любовь", можно узнать, изучив этнический состав сотрудников организации. Лиц с характерными фамилиями в нем предостаточно. так что мы имеем дело не только с заданием "партии и правительства", но и с личной неприязнью к азербайджанцам и туркам.

Например, пост вице-президента FH по политике и защите прав занимает Анни Уилкокс-Бояджан. Интересное окончание фамилии у нее от мужа, работавшего ранее советником в комитете Сената США. Сама Анни не армянка, но, как не раз доказывалось на пракике, связывающие свои жизни с армянами непременно оказываются втянутыми и в их дела. Уйти от попадания под влияние диаспоры еще никому не удалось. Жены, мужья лиц армянского происхождения обязательно становятся соратниками по разрушительной деятельности всея армянства.

Попечитель так называемого Дома свободы Шарон Назарян имеет кучу регалий. Шарон боролась с антисемитизмом и расовой ненавистью во всем мире, только на Армению, видимо, времени не осталось.

Сотрудник программы Freedom House по Европе и Евразии Роза Мелкумян тоже весьма "бесценный" работник - курирует проекты по развитию демократической культуры в Армении и Украине. Ее хобби - взаимосвязь культур Центральной Азии и Южного Кавказа.

Есть и другие сотрудники-армяне. Вообще, давно замечено, что в подобных организациях почему-то всегда бывает много армян. Как эти НПО отбирают сотрудников? Неужели по этническому признаку? Армян полно на высоких постах и в Красном Кресте. Уточним - в международном офисе, а не в армянском.

Одним словом, Freedom House оккупирован армянами. Пока продолжается оккупация, заниматься правозащитной деятельностью этой НПО должно быть запрещено. Потому что, направляясь армянскими интересами, организация не сможет быть объективной и будет служить не торжеству прав и свобод, а обеспечению политических заказов.

Свободу Freedom House!