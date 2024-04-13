https://news.day.az/politics/1651634.html ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк - ФОТО
ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию - Дельфин Пронк - ФОТО
Европейский Союз является самым большим сторонником Азербайджана, когда дело доходит до разминирования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель комитета по политике и безопасности ЕС Дельфин Пронк.
"Подготавливая женскую команду по разминированию, ЕС помогает повысить роль женщин в обеспечении безопасности. Пришло время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия", - отметила Дельфин Пронк.
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