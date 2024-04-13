ЕС является самым большим сторонником Азербайджана по разминированию

Европейский Союз является самым большим сторонником Азербайджана, когда дело доходит до разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель комитета по политике и безопасности ЕС Дельфин Пронк.

"Подготавливая женскую команду по разминированию, ЕС помогает повысить роль женщин в обеспечении безопасности. Пришло время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия", - отметила Дельфин Пронк.

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