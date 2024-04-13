Макрон возомнил себя спасителем

Автор: Мехти Ахмедзаде

Главный провокатор и подстрекатель Европы, Президент Франции Эммануэль Макрон вновь открыто показал свою двуличную сущность, нелепо заявив, что он якобы поддерживает мир во всем мире.

Конкретно речь шла о Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в июне этого года. Макрон сказал, что полностью поддерживает идею и французская делегация непременно будет присутствовать на встрече.

"Я хотел бы поздравить Швейцарию за ее приверженность проведению форума. Я имел возможность поговорить об этом во время государственного визита в конфедерацию в декабре прошлого года и думаю, что это очень хорошая инициатива, которая объединит все страны для подготовки условий мира", - отметил он.

Макрон также подчеркнул, что "Париж тесно работает над этим вопросом".

"Мы будем на встрече, предложенной Швейцарией, будем со всеми странами, которые хотят продолжительного мира, то есть мира, уважающего международное право и правила", - добавил президент Франции.

Конечно же, читая данное заявления, хочется лишь смеяться, ибо хорошо известно, что Эммануэль Макрон является одним из последних людей в мире, которые уважают международное право и правила.

Ни для кого не секрет, что именно Франция пытается стать бомбой, которая могла бы подорвать мир на Южном Кавказе. Усилия Парижа, естественно, будут оставаться безуспешными, но тут стоит напомнить, как после итогов Второй Карабахской войны двуличные неоколониалисты всячески подталкивают Армению к новому конфликту, давая ей вооружения, никчемные обещания о процветании и евроинтеграции. Говорить при таком раскладе о мире во всем мире, согласитесь, очень нелепо. Нелепо еще и потому, что Франция на протяжении 30 лет игнорировала международное право и продолжает это делать, предъявляя Азербайджану претензии по поводу Карабаха. А ведь лапшу эту в Ереване едят умело, даже с радостью, но вот насколько это на самом деле поможет - никто не задумывается. В первую очередь Ереван жестко пострадает от того, что пытается порвать отношения с Россией. Во-вторых, реальность уже не та, что была раньше. Азербайджан не даст возможности никому изменить ее, особенно на фоне восстановления исторической справедливости, когда Баку, после долгих лет бездействия Минской группы ОБСЕ и других структур, взял дело в свои руки и поставил точку в армяно-азербайджанском конфликте, которая привела к долгожданному спокойствию на Южном Кавказе.

Если Макрон так уж заботится о глобальном благополучии, то отсюда нельзя исключать и наш регион. Французскому лидеру стоило бы задуматься еще и над тем, что заявил недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который обвинил лидеров стран Запада, в том числе Макрона, в спонсорстве теракта, совершенного 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России", - отметил Медведев.

Отношения французских спецслужб с различными террористическими организациями не является новостью. Достаточно вспомнить деятельность французской компании Lafarge в Сирии. Одним из главных направлений сотрудничества Франции с террористическими группировками является поддержка ASALA, и в целом, армянского терроризма. Напомним, ASALA была создана в Бейруте в 1975 году Агопом Акопяном. Организация совершила несколько терактов против турецких дипломатов. В течение 7 лет Ливан был излюбленным местом для ASALA, и организация расширилась. Однако, как только в 1982 году Бейрут оказался под контролем Израиля, начался ее упадок. Потеряв всякую поддержку, террористическая организация была вынуждена покинуть Ближний Восток. Тогда Франция помогла организации, предоставив приют. Организация перенесла всю свою инфраструктуру из Ливана во Францию. Однако "медовый месяц" Франции и ASALA продлился недолго. Армяне-террористы предали Францию, осуществив теракт в аэропорту Орли.

Вот чем занимаются во Франции, которая называет себя "движущей силой в борьбе с финансированием терроризма". На словах Париж якобы пытается "мобилизовать" усилия стран, намеренных обеспечить выявление и ликвидацию всех источников финансирования терроризма, а на деле сам занимается финансированием террора. Это мы еще не упомянули преступления французской государственности в Африке.

Так что, если Макрон возомнил себя неким спасителем и решил поиграть в ангела-хранителя, то сперва нужно посмотреть в зеркало и оценить свои действия. Скорее всего в зеркале Эмманюэль увидит Люцифера.