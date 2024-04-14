Армения в поиске новых конфликтов

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Первого заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как Армения ищет новые конфликты после поражения в 44-дневной войне.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Унизительное поражение в Карабахе заставило Армению выбрать в качестве цели следующее место для сепаратизма. На этот им стал "Коровий сад" в Иерусалиме, который известен как армянский квартал Старого города Иерусалима. Страна, когда-то оккупировавшая азербайджанские земли и требовавшая статус-кво на азербайджанских территориях, теперь ищет попытки установить свой статус-кво в армянском квартале еврейского города. Поскольку дела в "Коровьем саду" сильно усложняются, а столкновения нарастают на фоне напряженности на Ближнем Востоке, МИД Армении решил вмешаться в это дело.

Напомним, что 28 декабря Иерусалиме в "армянском квартале" произошло столкновение между армянскими радикалами и евреями. Армяне оцепили территорию и не пускали туда евреев. То есть, как видим, армяне Израиля сочли себя обладателями больших прав, чем евреи. С тех пор там периодически происходят ожесточëнные стычки.

В своем заявлении местным СМИ заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян представил все так, будто местные евреи инициируют нападения и сообщил, что предпринимаются необходимые действия защиты армян. Похоже, что Ереван на фоне войны на Ближнем Востоке желает еще большего конфликта Израилю.

Армянская сторона утверждает, что вопрос углубляется и правительство Армении обеспокоено судьбой армян квартала. Теперь армянское правительство думает вмешаться во внутренние дела Израиля.

МИД Армении поднимал эту проблему как на международных площадках, так и на встречах с заинтересованными коллегами, в том числе из арабских стран.

Костанян подчеркнул, что в Ереване следят за развитием событий с первого дня кризиса. Кроме того, эскалация и дальнейшее обсуждение этой проблемы на государственном уровне означает, что Армения предпринимает попытку серьезной конфронтации с Тель-Авивом.

Профессор турецкого Университета Коджаэли Ирфан Кая Ульгер обсудил этот вопрос в своем комментарии Azernews. Он сказал, что этот спор во многом похож на тот, который был между израильтянами и палестинцами в прошлом.

"Существует спор по поводу аренды "Коровьего сада", который оставляет четверть этого квартала за Израилем. Договор аренды, заключенный Армянским Патриархом, вызвал бурную реакцию среди проживающих здесь армян, и они требуют его аннулирования. Армяне в Иерусалиме утверждают, что цель аренды сада та же, что и у мусульманской палестинской собственности", - сказал он.

Профессор добавил, что правительство Армении лоббирует поддержку арабского мира в этом вопросе. Этот инцидент, по своему техническому характеру, показывает, что армянская власть внимательно следит за этим продолжающимся спором за пределами своей границы.

Отметим, подобное событие некоторое время назад произошло в соседней Грузии. В целом, после неудачных атак и поражения Армении в Карабахе в 2020 году, территориальные претензии и подобные конфликты начали широко распространяться за пределы страны. Не только в Карабахе, но и в разных регионах мира Армения выдвигает территориальные претензии, а также присваивает территорий стран. Это традиционный армянский метод, который в настоящее время используется на Ближнем Востоке и за его пределами.