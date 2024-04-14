https://news.day.az/politics/1651926.html Джейхун Байрамов отправился в Узбекистан
Джейхун Байрамов отправился в Узбекистан
14 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершил рабочий визит в Республику Узбекистан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В рамках визита министр Джейхун Байрамов примет участие в качестве почетного гостя во второй министерской встрече стратегического диалога между Советом сотрудничества стран Персидского залива и странами Центральной Азии, а также проведет ряд двусторонних встреч.
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