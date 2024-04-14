Джейхун Байрамов отправился в Узбекистан

14 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершил рабочий визит в ​​Республику Узбекистан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита министр Джейхун Байрамов примет участие в качестве почетного гостя во второй министерской встрече стратегического диалога между Советом сотрудничества стран Персидского залива и странами Центральной Азии, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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