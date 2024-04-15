Помогут ли Пашиняну консервные банки из Франции и Индии?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на консервные банки из Франции и Индии

Day.Az представляет публикацию:

Франция и Индия продолжают накачивать Пашиняна оружием и техникой. Ну, как оружием... в основном, ржавым металлоломом.

Франция продает Армении бронемашины, которые воюющая Украина отказалась принимать БЕСПЛАТНО.

Не лучше ситуация с поставками из Индии. Дели нужен Еревану потому, что там производят французскую военную технику и вооружение по лицензии. Считай, "китайский оригинал". С большой помпой, например, объявляли о поставках "не имеющей аналогов" индийской артиллерии.

Оказалось, правда, что Индия продала Армении нерабочую артиллерию. Вживую эти системы видели только на парадах.

Строго говоря, Армения скупает консервные банки французского происхождения по всему миру. Не страна, а пункт приема металлолома глобального уровня.

Покупает это все Армения с единственной целью - показать "реформы" в армии. И ни один армянин не задался вопросом: "А нам это вообще поможет?"