Баку и Ереван разместят свои пограничные службы одновременно и параллельно на согласованных участках линии границы

Согласовано, что стороны обратятся к своим Правительствам с целью принятия мер для одновременного и параллельного размещения своих пограничных служб на согласованных отрезках линии границы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится по итогам восьмой встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, прошедшей 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер министра Республики Армения Мгера Григоряна.

"Также стороны параллельно условились завершить работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой в срок до 1 июля 2024 года и приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения Положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государств Сторон", - отмечается в заявлении.

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