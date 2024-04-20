Закир Гасанов приказал быть готовыми к выполнению боевых задач

20 апреля в штабе Сухопутных войск состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в совещании приняли участие заместитель министра обороны - командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев, начальники управлений и служб сухопутных войск, командиры частей и соединений.

"Сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании были проанализированы текущие операционные условия на азербайджано-армянской условной границе, меры по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины.

Министр дал соответствующие указания по совершенствованию служебно-боевой деятельности воинских частей, повышению бдительности, а также постоянной подготовке к точному и своевременному выполнению боевых задач.

Была подчеркнута важность уделения особого внимания материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений, несущих боевое дежурство в труднопроходимой, высокогорной местности, в том числе повышению морально-психологической готовности личного состава.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные указания соответствующим лицам по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности.

Министр обороны дал соответствующие указания по оказанию необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана, который в настоящее время покидает страну.

В заключение была отмечена важность сохранения в центре внимания более качественного выполнения выполняемых мер", - говорится в сообщении ведомства.

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