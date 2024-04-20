Агентство развития медиа Азербайджана о фейках в армянских СМИ

Агентство развития медиа Азербайджанской Республики распространило заявление по поводу необоснованной информации, опубликованной в медиа-ресурсах Армении и ряда других стран, сообщает в субботу Day.Az.

В заявлении говорится, что в медиа-ресурсах Армении и ряда других зарубежных стран распространяется далекая от реальности, необоснованная информация о якобы использовании территории Азербайджана в военных целях против третьего государства.

Агентство отмечает, что это является составной частью систематических дезинформационных атак против Азербайджана, и подчеркивает, что расценивает тиражирование ложной информации, противоречащее профессиональным и международным этическим ценностям СМИ, как очередную неудачную попытку бросить тень на международную репутацию Азербайджана.

Агентство призывает медиа-субъекты и журналистов не использовать информацию из неизвестных источников и проявлять принципиальность в отношении любых проявлений дезинформационных атак, направленных против Азербайджана.

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