В Агдере обнаружены оружие и боеприпасы.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщила Бардинская региональная группа пресс-службы МВД.

Было отмечено, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли на территории города Агдере 2 автомата, 2 пистолета, 15 различных обойм для патронов, 2 бронежилета, 2 каски, один штык-нож и 534 патрона.

По данному факту проводится расследование.

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