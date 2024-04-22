МИД Грузии приветствует договоренность между Азербайджаном и Арменией в связи с делимитацией

Министерство иностранных дел Грузии приветствует начало процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Грузии в соцсети "Х".

"Грузия приветствует договоренность, достигнутую между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в связи с процессом делимитации границы. Грузия заинтересована в обеспечении устойчивого мира в регионе и подтверждает свою твердую приверженность содействию процессу установления мира и доверия между двумя соседними странами", - говорится в публикации.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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