Иордания приветствует договоренность между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел и экспатриантов Иордании выразило поддержку договоренности между Азербайджаном и Арменией относительно четырех сел и продолжающимся усилиям по демаркации границ между двумя странами.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь министерства Суфьян аль-Куда.

По его словам, Иордания поддерживает инициативы, которые служат укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Суфьян аль-Куда отметил, что такие соглашения открывают путь к более широким мирным переговорам, и подчеркнул, что они важны для укрепления глобального мира и безопасности.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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