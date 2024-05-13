Автор: Байрам Эльшадов

А вот и юродивый нашелся. Бывший член карабахской хунты, успевший посидеть в разных креслах Артак Бегларян поддержал движение "Тавуш во имя Родины" и отправился на митинги в центр Еревана. Присоединившись к кучке протестующего народеца, Бегларян сделал ставшее уже чем-то обыденным для всей армянской оппозиции заявление: "Никол Пашинян должен уйти в отставку".

Во всей этой армянской суматохе видны уши карабахского клана. И неслучайно, что в главной роли событий выступает один из бывших так называемых "руководителей" сепаратистов Роберт Кочарян. Попасть в теплые властные кресла уж больно хочется Кочаряну, чьи руки обагрены кровью невинных ходжалинцев. Учуяв слабину любителя надевать кепки и прочие революционные аксессуары, Робик джан рвется к власти, приглашая в свое зрелище все больше участников.

Но время не ждёт. А судя по всему в ближайшее время Кочарян и вся его компашка окажется в тюрьме, где проведет долгие месяцы и годы. И никто ему не поможет - ни западные радетели демократии, ни московские друзья.