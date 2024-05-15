"Ну что, Саргсян"?: о несостоявшемся полете Сержика и о выводе миротворцев из Ходжалы

Автор: Акпер Гасанов

"Ну что, Пашинян?" - это, ставшее очень популярным, благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высказывание, нуждается в расширении. Аналогичный вопрос теперь нужно адресовать и бывшему карабахскому сепаратисту, третьему президенту Армении Сержу Саргсяну, который, наверняка, понаблюдал за тем, как в Ходжалинском районе прошли мероприятия, посвященные выводу российских миротворцев из Карабахского региона Азербайджана.

Особое внимание сын Азата, наверняка, уделил и кадрам, где демонстрировался Ходжалинский аэропорт. Ведь в 2011 году, толкая речь в одной из европейских стран, Сержик пообещал быть первым пассажиром рейса Ереван-Ханкенди-Ереван. Уже тогда было понятно, что это было примитивное, провокационное, популистское заявление. Ведь соответствующие азербайджанские структуры обращались в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), откуда получили ответ, согласно которому армяне не могут без разрешения Азербайджана осуществлять данные перелеты.

Для начала деятельности аэропорта армяне должны получить лицензию Азербайджанского государства. Но Саргсян не раз потом божился, что все же совершит свой обещанный полет. Но, поняв, что Азербайджан не шутит, когда предупреждает, что собьет самолет или вертолет, на котором Сержик собирался покататься как барон Мюнхгаузен на ядре, он так свой полет и не совершил. Как, впрочем, и Давид Бабаян, которому тогда было поручено периодически обновлять обещания Саргсяна. Бабаяну, кстати, тоже наверняка были интересны сегодняшние кадры из Ходжалы. Благо, в бакинском СИЗО есть телевизор и он может насладиться репортажами отечественных телеканалов на сей счет.

Да и Араик Арутюнян, как и иные лидеры карабахской хунты, ждущие справедливого суда над собой в бакинском СИЗО, тоже имеют возможность посмотреть на то, как прошло мероприятие, посвященное выводу российских миротворцев из Ходжалы. Они же помнят, как граждане Армении, более четверти века незаконно проживавшие на оккупированных территориях Азербайджана в Карабахском экономическом регионе, встречали российских миротворцев с цветами и тортами. Какие тогда речи произносились о "вековой российско-армянской дружбе"!

Но уже вскоре в среде карабахской хунты и в Армении стали звучать иные речи. Выражалась такая личная неприязнь к российским миротворцам, что армяне даже кушать не могли. Ведь армянская сторона искренне верила в то, что российские миротворцы пришли на азербайджанскую землю для того, чтобы Ханкенди, Ходжалы и ряд остававшихся под оккупацией после 44-дневной войны территорий нашей страны никогда не вернулись под контроль официального Баку. Они уверили себя в том, что грабеж природных ресурсов Азербайджана в Карабахском экономическом регионе будет продолжен.

Но этого не произошло. Окончательная точка в этом вопросе была поставлена осенью прошлого года, когда была проведена блестящая, однодневная контртеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе нашей страны. В ее результате банды карабахской хунты были уничтожены, ее лидеры задержаны и доставлены в Баку, а сам проект под названием "арцах" самораспустился. Мирный перезд армян из Карабаха в Армению был обеспечен.

С тех пор присутствие российских миротворцев в Карабахе потеряло всякий смысл. Поэтому в результате договоренности, достигнутой между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой российского государства Владимиром Путиным, начался вывод российских миротворцев из Карабахского региона нашей страны. Причем, до окончания пятилетнего срока их пребывания, как то было прописано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года.

Совершенно очевидно, что уход российских миротворцев знаменует собой важный этап в развитии всего региона Южного Кавказа. Тем более, что российские военные и пограничники будут выведены также из ряда регионов Армении. Договоренность об этом была достигнута на встрече 8 мая в Москве между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российское военное присутствие в нашем регионе, как видим, существенно сокращается.

Есть вероятность того, что официальный Ереван вскоре потребует и вывода российской военной базы из Гюмри. Да, руководство Армении попытается заменить их французскими или иными военнослужащими. Но попытка эта может оказаться для официального Еревана пыткой. Потому, что в Баку могут расценить эти шаги, как препятствующие подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. А как Президент Азербайджана Ильхам Алиев умеет добиваться всех поставленных перед собой целей, в этом не раз уже убеждались и Никол Пашинян, и Эммануэль Макрон.

Так что, официальному Еревану лучше не совершать провокационных действий, а шаг за шагом двигаться к миру в регионе Южного Кавказа. Вернув нашей стране, в качестве одного из шагов в данном направлении, все анклавные села. В целом же, всему мировому армянству нужно смириться с новой реальностью, в которой именно Азербайджан является самым сильным государством Южного Кавказа. О чем свидетельствует и то, что Баку сумел добиться полного отсутствия на своей территории представителей армии иного государства.

Плюс, в освобожденные регионы Азербайджана, в том числе и в Ходжалы, уже возвращается мирная жизнь. И уже в ближайшие дни в город Ходжалы планируется переселить 50 семей. А тот аэропорт, из которого так никуда и не полетел Серж Саргсян, будет разрушен или обновлен. Чтобы не оставалось никакого напоминания о том периоде, когда Ходжалы находился под армянской оккупацией.