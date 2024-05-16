Пашинян назвал большой удачей договоренность о делимитации участка границы между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал большой удачей подписание протокола между Ереваном и Баку о делимитации участка границы, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Считаю большой удачей подписание протокола комиссиями Армении и Азербайджана. Впервые у нас есть граница, которая делимитирована. Это краеугольный камень нашего суверенитета, уровень безопасности повысится", - заявил он на заседании правительства.

Глава армянского правительства также добавил, что с "этим существенно снижается вероятность эскалации и военных конфликтов".

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