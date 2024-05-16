https://news.day.az/politics/1660554.html Пашинян назвал большой удачей договоренность о делимитации участка границы между Баку и Ереваном
Пашинян назвал большой удачей договоренность о делимитации участка границы между Баку и Ереваном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал большой удачей подписание протокола между Ереваном и Баку о делимитации участка границы, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Считаю большой удачей подписание протокола комиссиями Армении и Азербайджана. Впервые у нас есть граница, которая делимитирована. Это краеугольный камень нашего суверенитета, уровень безопасности повысится", - заявил он на заседании правительства.
Глава армянского правительства также добавил, что с "этим существенно снижается вероятность эскалации и военных конфликтов".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре