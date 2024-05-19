В отношениях Ирана и Азербайджана открылась новая страница

Со встречей президентов Ирана и Азербайджана на государственной границе двух стран открылась новая страница в отношениях этих стран.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в Х написал посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

"Я горжусь тем, что в последний день моей дипломатической миссии при участии президентов Ирана и Азербайджана в качестве успешного примера водной дипломатии были сданы в эксплуатацию гидроузлы "Худаферин" и "Гыз Галасы"", - заявил Мусави.

Отметим, что в настоящее время с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси проходит церемония сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

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