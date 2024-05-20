Али Асадов выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

В письме А.Асадов выразил глубокие соболезнования первому вице-президенту Ирана, семьям и близким погибших, подчеркнув, что разделяет горе иранского народа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!