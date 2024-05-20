https://news.day.az/politics/1661495.html Али Асадов выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана
Али Асадов выразил соболезнования первому вице-президенту Ирана
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу в связи с гибелью президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.
В письме А.Асадов выразил глубокие соболезнования первому вице-президенту Ирана, семьям и близким погибших, подчеркнув, что разделяет горе иранского народа.
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