https://news.day.az/politics/1661534.html Азербайджан не признает независимость Тайваня - МИД
Азербайджан не признает независимость Тайваня - МИД
Азербайджан не признает независимость Тайваня.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос СМИ о вступлении в должность "президента" лица, победившего на выборах на Тайване.
"Как было отмечено в заявлении МИД от 13 января текущего года, Азербайджанская Республика поддерживает политику "Единого Китая", и наша страна не признает независимость Тайваня", - подчеркнул он.
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