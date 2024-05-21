Джейхун Байрамов выразил соболезнования и.о. главы МИД в связи с гибелью Президента Ирана

21 мая состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других официальных лиц в результате крушения вертолета.

"Министр подчеркнул, что с министром иностранных дел Хусейном Амиром Абдуллахияном были установлены искренние и профессиональные контакты, состоявшиеся встречи способствовали развитию отношений между двумя странами и решению вопросов, по которым существуют разногласия. В ходе телефонного разговора было отмечено историческое значение встречи Президентов двух стран на границе, важность запуска стратегических проектов, продолжения совместных усилий для реализации планов в области транспорта, экономики, энергетики. Доведено до внимания, что были приняты меры для возобновления работы посольства Азербайджана в Иране.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани отметил, что посещение Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым посольства Ирана с соболезнованиями в связи с трагической гибелью Президента Ирана Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахияна и других сопровождающих его лиц в результате крушения вертолета, письма с соболезнованиями от министра иностранных дел и других официальных лиц являются признаком высокого уважения, и выразил глубокую признательность в связи с этим.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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