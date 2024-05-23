Делегация департамента военной полиции Грузии посетила с визитом Азербайджан - ФОТО
В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2024 год, Азербайджан посетила делегация во главе с начальником Департамента военной полиции министерства обороны Республики Грузия полковником Шалвой Шенгелия.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
В рамках визита делегация посетила Управление военной полиции министерства обороны.
Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленному на территории управления.
Поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Управлении военной полиции, начальник Управления военной полиции полковник-лейтенант Эльгюн Алиев выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан.
На встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества. Отмечалось, что отношения, основанные на дружбе и братстве, опираются на взаимное доверие и поддержку. Была особо подчеркнута важность подобных встреч с точки зрения обмена опытом.
Затем гостям был представлен брифинг о деятельности Управления военной полиции.
Грузинская делегация выразила признательность за оказанное гостеприимство.
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