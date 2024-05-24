Джейхун Байрамов принял председателя комиссии Парламента Турции

24 мая 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Великого национального собрания Турции (ВНСТ) во главе с председателем комиссии по образованию, культуре, молодежи и спорту Махмутом Озером.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение тем, что союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, подчеркнуто, что в основе отношений лежит общность языка, истории, религии и национально-духовные ценности, объединяющие народы обеих стран.

Было отмечено, что стратегические отношения, способствующие дальнейшему сотрудничеству и солидарности, увенчанные Шушинской декларацией и объединяющие народы двух стран, являются ключевым фактором обеспечения стабильного мира и развития в регионе Южного Кавказа, в результате сотрудничества Азербайджана и Турции реализуются проекты регионального и глобального масштаба.

Джейхун Байрамов упомянул, что взаимные визиты на разных уровнях способствуют дальнейшему укреплению отношений. Он подчеркнул, что азербайджано-турецкое сотрудничество - это отношения, не имеющие аналогов в мире, в результате политической воли лидеров обеих стран в настоящее время эти отношения достигли наивысшего исторического пика.

Сообщив, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном, оказывая взаимную поддержку во всех сферах, было отмечено, что славная победа Азербайджана имеет большое значение для всего тюркского мира.

Джейхун Байрамов также выразил уверенность в том, что существующее сотрудничество между двумя странами в сфере образования будет усилено созданием Азербайджано-турецкого университета.

На встрече состоялся обмен мнениями по новым направлениям сотрудничества и другим темам, представляющим взаимный интерес.

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