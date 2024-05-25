Проведение COP29 в Баку - хороший момент для заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

То, что внимание всего мира приковано к проведению конференции COP29 в Баку, предоставляет прекрасный шанс подписать мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в субботу Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью NE Global.

"Недавно между Арменией и Азербайджаном, было достигнуто соглашение о взаимном освобождении некоторых задержанных, а также об обмене дипломатической поддержкой друг друга", - подчеркнул он.

Он упомянул, что Армения сняла свое вето на заявку Азербайджана на проведение COP29, а взамен Баку согласился включить Армению в исполнительный комитет глобальной климатической конференции.

"Конечно, это был большой прорыв, потому что впервые благодаря прямым контактам мы смогли достичь этой меры укрепления доверия, и это также показало, что обе страны способны урегулировать свои разногласия в ходе прямых двусторонних контактов без участия какой-либо третьей стороны", - сказал он.

Амирбеков добавил, что работа над мирным соглашением между Баку и Ереваном продолжается.

"Мы проявляем осторожный оптимизм и считаем, что возможно завершить переговоры по этому тексту еще до COP29. Это дало бы мощный сигнал и внешнему миру о том, что один из самых древних, продолжительных и трагических конфликтов на европейском континенте на постсоветском пространстве подходит к концу, поэтому я считаю, что обе страны и народы Армении и Азербайджана должны быть готовы к такому положительному исходу", - сообщил он.

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