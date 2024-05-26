https://news.day.az/politics/1663091.html В Азербайджане начинается исполнение распоряжения о помиловании
В Азербайджане начинается исполнение распоряжения о помиловании
Начинается исполнение подписанного 25 мая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения "О помиловании ряда осужденных лиц".
Как сообщает Day.Az, согласно распоряжнию, всего помиловано 154 человека.
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