https://news.day.az/politics/1664020.html Джейхун Байрамов отправился в Пакистан
Джейхун Байрамов отправился в Пакистан
29 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Пакистан.
Об этом в среду Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
"В рамках визита запланировано проведение встреч с заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром, а также другими высокопоставленными официальными лицами", - говорится в сообщении ведомства.
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