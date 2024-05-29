29 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Пакистан.

Об этом в среду Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

"В рамках визита запланировано проведение встреч с заместителем премьер-министра Пакистана, министром иностранных дел Мухаммадом Исхаком Даром, а также другими высокопоставленными официальными лицами", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!