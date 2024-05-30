В ходе учений "EFES-2024" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

Находящийся с рабочим визитом в Турции руководящий состав министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики принял участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", состоявшемся 30 мая в рамках многонациональных учений "EFES-2024" в Измире.

Как сообщили в четверг Day.Az в минобороны Азербайджана, в "День высокопоставленного наблюдателя" выступили Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и министр национальной обороны Яшар Гюлер.

"После ознакомления с выставкой Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики представители Азербайджана понаблюдали за показательными полетами "Турецких звезд" и прыжками с парашютом.

Затем в ходе многонациональных учений "EFES-2024" с участием 1567 человек личного состава из 49 стран состоялась церемония награждения.

В заключение была представлена торжественная концертная программа", - говорится в сообщении ведомства.

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