Бакинская инициативная группа проведет пресс-конференцию по Новой Каледонии на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире", сообщает во вторник Day.Az.

Ожидается, что в конференции, которая организована в гибридной форме, примут участие более 20 представителей иностранных СМИ.

Мероприятие состоится 13 июня в 16:00 по бакинскому времени.

Ссылка для регистрации:

https://shorturl.at/nqE1i

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