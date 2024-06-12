Пашинян констатировал смерть Минской группы ОБСЕ

Минская группа ОБСЕ де-факто прекратила свою деятельность после февраля 2022 года.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Минская группа ОБСЕ - это своего рода икона в нашем политическом лексиконе. Но мы понимаем, что члены Минской группы ОБСЕ не общались друг с другом после февраля 2022 года и даже до этого? Иными словами, Минской группы ОБСЕ как таковой де-факто не существует", - отметил он.

Отметим, что ранее Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА, что Азербайджан предложил армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы.

"Минская группа на протяжении 28 лет якобы старалась решить карабахскую проблему. На самом же деле она пыталась ее заморозить, и 4 резолюции Совета Безопасности ООН были не более чем клочком бумаги. Поэтому мы сегодня обеспечили наше право, территориальную целостность на поле боя, силовым путем и в рамках международного права. Но правдой является и то, что у тебя должна быть сила, чтобы защитить свои права.

Что касается армяно-азербайджанского процесса, по-нашему мнению, несколько вопросов все еще остаются открытыми. Одним из них является конституция Армении, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Во-вторых, необходимо положить конец необоснованным территориальным претензиям Армении к Азербайджану и Турции. Конечно, мы уже предложили это армянской стороне, чтобы Азербайджан и Армения вместе выступили с обращением к ОБСЕ для упразднения Минской группы. В ней нет никакой необходимости, она сейчас не функционирует. Мы де-факто не позволим ей функционировать. Что касается де-юре, то юридически она должна быть упразднена, и это покажет, насколько Армения искренна. Если Армения предпочтет сохранение Минской группы, значит их территориальные претензии к нам продолжаются", - сказал глава государства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!