Армяне высмеивают "линию Папикяна"

Автор: Байрам Эльшадов

Пока провластные армянские СМИ помпезно сообщают о визите делегации Минобороны РА под руководством министра Сурена Папикяна во Францию, местные телеграм-каналы вовсю высмеивают военное "изобретение" своего военачальника.

Так, в армянском сегменте насмешливо называют колючую проволоку "армянским железным куполом" или "линией Папикяна".

Днем ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в приграничное село, где также показал местным жителям забор из колючей проволоки, который построен на границе с Азербайджаном.

Помнится, был в Армении персонаж с фамилией Оганян, который также хвалился названной в честь себя "линии". Какова оказалась его судьба? Азербайджанская армия в течение получаса прорвала хваленую "линию Оганяна" во время Второй карабахской войны. Остается разве что гадать, сколько минут продержится так называемая "линия Папикяна".