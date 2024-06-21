Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан и Армению к скорейшему подписанию мирного договора.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом он сказал в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Одобрив в ходе телефонного разговора достигнутые результаты в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, Энтони Блинкен подчеркнул решимость США продолжать поддержку процесса нормализации отношений между двумя странами и призвал стороны к скорейшему подписанию мирного договора. Отметив значение, которое США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути достижения общих целей в области изменения климата и энергетики. Энтони Блинкен заявил, что его страна поддерживает обновленные и более прочные двусторонние отношения с Азербайджаном. Он также добавил, что США приложат все усилия для того, чтобы предстоящая в Азербайджане COP29 прошла успешно.