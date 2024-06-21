Заседание высокого уровня "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" продолжает работу в Зангилане

29-е заседание высокого уровня на тему "Дорога к COP29: устойчивое и прочное будущее" продолжает работу панельными сессиями в Зангиланском районе.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев выступил со вступительной речью.

Сегодняшняя панельная сессия посвящена теме "Уроки собственного опыта Азербайджана".

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является организация совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

Напомним, что первые два дня заседания прошли в Баку (19-20 июня).

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