Азербайджан передал армянской стороне останки двух армянских военнослужащих

В результате поисковых операций, проведенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после осуществленных в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий, вблизи возвышенности Бугдадаг в направлении Дашкесанского района и горы Деве в направлении Кяльбаджарского района были обнаружены и изъяты костные останки, принадлежащие, предположительно, двум людям.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики, было установлено, что останки принадлежат двум армянским военнослужащим, погибшим в ходе боевых действий на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года.

Также по результатам молекулярно-генетической экспертизы, проведенной в центре генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, подтверждена принадлежность останков двум пропавшим без вести армянским военнослужащим.

Еще раз продемонстрировав свою добрую волю и приверженность принципам гуманизма, 21 июня Азербайджанская Республика без участия третьей стороны или какого-либо другого посредника передала Армении останки двух армянских военнослужащих.

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