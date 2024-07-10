Количество избирательных участков на освобожденных территориях Азербайджана будет увеличено

Количество избирательных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана будет увеличено.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в ЦИК.

По его словам, создаются условия для проведения голосования на внеочередных парламентских выборах на более чем 6400 участках по 125 избирательным округам.

Председатель ЦИК отметил, что на освобожденных территориях впервые пройдет голосование и на выборах в Милли Меджлис.

"Количество избирательных пунктов на освобожденных территориях будет увеличено. Вчера было создано еще 8 пунктов. Мы уделяем особое внимание организации на освобожденных территориях процесса голосования на парламентских выборах", - добавил он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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