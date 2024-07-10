Зейнал Нагдалиев сделал предупреждение членам избирательных комиссий

От участковой избирательной комиссии до окружной работа должна быть организована таким образом, чтобы не было никаких недочетов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что традиционно уже были обсуждены недочеты предыдущих выборов, и их стоит обсудить и сейчас для проведения справедливых выборов.

"На выборах нет мелких недочетов, мы обсуждаем их все. Не допустить повторения ошибок - это поручение, данное главой государства. К нам поступила информация из различных источников о недочетах, допущенных членами комиссии во время президентских выборов в этом году. Веб-камеры также показали недочеты. Освобождены от должностей председатели избирательных округов №65 и №77, а также директор средней школы № 1 города Шеки. Эти недочеты не повлияли на ход выборов. Но мы не должны допускать подобное и в будущем. От участковой избирательной комиссии до окружной работа должна быть организована таким образом, чтобы не было никаких недочетов", - сказал З.Нагдалиев.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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