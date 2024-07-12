Сахиба Гафарова встретилась со спикерами парламентов Беларуси и Эфиопии

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург (Россия) председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и спикером Совета Федерации Эфиопии Агеньеху Тешагером.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой было выражено удовлетворение развитием партнерских отношений между Азербайджаном и Беларусью, основанных на принципах дружбы. Стороны подчеркнули важную роль отношений на высоком уровне между главами государств двух стран в развитии отношений между нашими странами. В то же время они отметили, что в последнее время интенсифицировались взаимные визиты на высоком уровне между Азербайджаном и Беларусью, подписанные документы обеспечивают дальнейшее углубление связей.

В ходе беседы подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами в различных сферах, состоялся обмен мнениями о существующих возможностях в этих направлениях.

Было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством парламентов Азербайджана и Беларуси как на двусторонней основе, так и в международных парламентских организациях. С.Гафарова с удовлетворением вспомнила об официальном визите в Республику Беларусь в прошлом месяце и проведенные встречи.

На встрече со спикером Совета Федерации Эфиопии Агеньеху Тешагером были обсуждены текущая ситуация и перспективы отношений между двумя странами, подчеркнуто наличие возможностей для сотрудничества в ряде областей.

Было отмечено, что парламенты двух стран совместно работают в различных международных организациях.

Спикер Милли Меджлиса проинформировала о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Говорилось об участии Эфиопии в конференции организации. Кроме того, было доведено до внимания, что в наших законодательных органах действуют группы дружбы.

Председатель Совета Федерации Эфиопии высоко оценил деятельность Азербайджана в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения, одобрил инициативы, выдвинутые Азербайджаном в период председательства в Движении.

На встречах также обсуждалась предстоящая в ноябре этого года в Баку 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29. Сахиба Гафарова проинформировала о Парламентской конференции, которая будет организована Милли Меджлисом совместно с Межпарламентским союзом в рамках COP29.

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