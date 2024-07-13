Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном основаны на прочном фундаменте.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в субботу политолог Азер Гараев.

"Рост авторитета Азербайджана на международной арене в последние годы влияет и на отношения с различными государствами, повышая связи до уровня стратегического партнерства. Приглашение главы азербайджанского государства на различные международные мероприятия является подтверждением растущей роли Азербайджана. Двусторонние связи Азербайджана с различными странами Европы и Азии превращают его в межконтинентальный узел. Одной из стран, с которыми наша страна установила тесные дружественные и братские связи, взаимодействие в рамках которых поднялось до уровня стратегического партнерства, является Пакистан", - сказал он.

А.Гараев отметил, что Пакистан - одно из первых государств, признавших независимость Азербайджана.

"Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году, и с тех пор отношения постоянно развиваются. Пакистан последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана на международном уровне и не установил с Арменией дипломатических отношений из-за ее военной агрессии в отношении азербайджанских земель.

Политические отношения между двумя странами вступили в новый этап развития после встречи общенационального лидера Гейдара Алиева с тогдашним премьер-министром Пакистана Беназир Бхутто в 1994 году. Президент Ильхам Алиев придает особое значение развитию отношений с Пакистаном. Официальные и рабочие визиты в Пакистан открыли новые страницы в двусторонних отношениях. Визиты лидеров Пакистана в Азербайджан также внесли важный вклад в развитие взаимного сотрудничества", - сказал он.

По словам политолога, значительные шаги были сделаны и в области экономического сотрудничества между двумя странами. Создана совместная комиссия на уровне правительства, подписан ряд важных документов.

"Объем торгового оборота между Азербайджаном и Пакистаном растет, и Пакистан заинтересован в инвестициях азербайджанских компаний в страну. В Азербайджане зарегистрировано более 3600 пакистанских компаний, которые активно работают в различных сферах. Расширяется сотрудничество и в гуманитарной сфере. Фонд Гейдара Алиева реализовал в Пакистане множество социально ориентированных проектов. По инициативе Фонда в Пакистане построены школы, медицинские учреждения и системы водоснабжения. Сотрудничество в гуманитарной сфере продолжалось и в последующие годы, также между двумя странами существует успешное сотрудничество в области науки и образования", - сказал он.

А.Гараев отметил, что азербайджано-пакистанские отношения переживают период своего наивысшего развития благодаря усилиям глав обеих стран.

Он добавил, что новые реалии, созданные Азербайджаном в регионе, открывают новые перспективы для углубления двусторонних связей. Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан привнес новое содержание и качество в двусторонние отношения стран, обеспечил более широкий охват взаимного сотрудничества.

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