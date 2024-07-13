Джейхун Байрамов обсудил региональную безопасность с генсеком ОБСЕ

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, на встрече обсуждались перспективы повестки сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности, возможности регионального сотрудничества.

На фоне сложившейся ситуации по региональной и международной безопасности была подчеркнута важность эффективного использования имеющихся возможностей для решения региональных вопросов в рамках ОБСЕ на основе норм международного права. Отмечена важность построения организацией своей деятельности в соответствии с реалиями сегодняшнего дня в этом направлении. Подчеркнуто, что Азербайджан является одним из самых активных членов ОБСЕ по ряду направлений.

Было отмечено, что председательство Азербайджана в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) может способствовать усилению направления климатической деятельности в текущей повестке дня сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов подробно рассказал о региональной ситуации в постконфликтный период, повестке нашей страны по восстановлению, реконструкции, а также по установлению мира, текущих угрозах и вызовах. Было отмечено, что минная опасность со стороны Армении продолжает угрожать возвращению наших граждан на освобожденные территории, а также проводящимся масштабным восстановительным и строительным работам.

Была отмечена последняя ситуация касательно процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подвижек в мирном процессе. Подчеркнуто, что наличие территориальных претензий к нашей стране в конституции Армении неприемлемо. Отмечено, что шаги, угрожающие продвижению мирной повестки дня, в частности, нарастающая военизация Армении, остаются источником беспокойства.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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