Обсуждены перспективы по увеличению торгового оборота между Азербайджаном и Сербией

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился 25 июля с делегацией, возглавляемой сопредседателем азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром культуры Сербии Николой Селаковичем.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-сербской дружбы и связей стратегического партнерства в различных сферах. Подчеркнуто активное сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, нефтегазовой, промышленной сферах.

Было отмечено значение практической реализации достигнутых между главами государств договоренностей с точки зрения дальнейшего расширения взаимовыгодного партнерства. Стороны коснулись значимости прошедшего в Баку 8-го заседания межправительственной комиссии.

На встрече также обсуждались перспективы по увеличению торгового оборота и взаимных инвестиций, развитию сотрудничества в транспортно-транзитной области, возобновляемой энергетике, гуманитарной и других сферах.

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