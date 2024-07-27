Ханкенди шаг за шагом восстанавливается и вскоре превратится в один из крупных студенческих городов Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в спецрепортаже турецкого телеканала NTV из освобожденного от армянской оккупации Карабахского региона Азербайджана.

Журналист Саре Сельви Озтюрк привлекает внимание к масштабным работам по восстановлению города, который долгие десятилетия контролировали армянские сепаратисты.

В репортаже отмечается, что в соответствии с решением правительства Азербайджана сносятся здания, использовавшиеся сепаратистским режимом в период оккупации. В качестве примера демонстрируется место, где еще недавно находилось здание "парламента" сепаратистов.

"Сегодня Ханкенди - одна большая площадка проектов по восстановлению и реконструкции. В городе открываются гостиницы, кафе, рестораны и магазины, активно модернизируется социальная инфраструктура. Ханкенди готовится к новой странице своего развития", - говорит турецкий журналист.

Озтюрк отмечает, что со временем Ханкенди превратится в крупный студенческий город Азербайджана. "Первыми жителями деоккупированного Ханкенди станут учителя и студенты Карабахского университета. Активная подготовка к учебному процессу продолжается", - подчеркивает журналист на фоне здания вуза.

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