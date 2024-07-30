Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Пакистана

30 июля 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Исламской Республики Пакистан Гасыма Мохиуддина.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот.

"Министр поздравил посла с назначением на эту должность и пожелал ему успехов в работе. Гасым Мохиуддин отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами. На встрече были обсуждены текущая повестка стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы реализации соглашений, достигнутых во время официального визита Президента Азербайджанской Республики в Исламскую Республику Пакистан, а также планы на будущее.

Стороны высоко оценили существующие отношения стратегического сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления сотрудничества по многим направлениям. Учитывая важность трехсторонней встречи, состоявшейся 3 июля текущего года между Президентами Азербайджана и Турции и премьер-министром Пакистана, было подчеркнуто, что в целом укрепление трехстороннего формата будет способствовать развитию народов трех стран, а также укреплению регионального и глобального мира и стабильности.

Была отмечена важность взаимной поддержки в рамках многосторонних форматов, включая Организацию Объединенных Наций, а также ряд региональных и международных организаций, таких как Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества. Были доведены до внимания поздравления по случаю избрания Пакистана членом Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

В ходе встречи были отмечены дополнительные возможности для контактов на высоком уровне между двумя странами в рамках 29-й сессии Конференции сторон (COP29).

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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