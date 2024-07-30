Баку приветствует усилия США по содействию дальнейшему прогрессу в азербайджано-армянской нормализации.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском Гудзоновском институте.

"Соединенные Штаты всегда играли важную роль в содействии стабильности и добрососедским отношениям в более широком Каспийском регионе, включая Южный Кавказ. Мы всегда ценили непоколебимую поддержку, которую США оказывали политической независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Мы более трех десятилетий очень активно сотрудничали в ряде областей", - сказал он.

Амирбеков напомнил, что у Азербайджана и США давнее и очень плодотворное сотрудничество в области энергетики.

"Также мы вместе решаем основные региональные и международные проблемы безопасности. Азербайджанские солдаты сражались плечом к плечу с американцами в таких горячих точках, как Афганистан, Ирак, и мы были последними, кто покинул аэропорт Кабула. Так что на протяжении десятилетий мы показывали, что являемся и можем считаться надежными партнерами Соединенных Штатов. Так что в интересах США, которые также имеют хорошие отношения с Арменией, чтобы эти две страны в, казалось бы, отдаленном географическом регионе Южного Кавказа, наконец, преодолели свой конфликт и, по сути, открыли новую эру процветания, стабильности и развития в этом регионе. Мы приветствуем усилия Соединенных Штатов по содействию дальнейшему прогрессу", - добавил он.

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