В Баку отметили национальный праздник Марокко

В Баку был организован официальный прием по случаю национального праздника Королевства Марокко - Дня Трона, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На открытии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Марокко. Посол Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш рассказал о достижениях своей страны в последние годы. Дипломат отметил, что Марокко будет представлено на COP29 в Баку в ноябре этого года.

Выступая на церемонии от имени правительства Азербайджана, министр культуры Адиль Керимли передал поздравления по случаю знаменательного дня. Было отмечено, что искренние отношения между руководителями двух стран способствуют укреплению азербайджано-марокканских связей. Сотрудничество между нашими странами в политической, экономической, культурной и других сферах с каждым годом углубляется.

Отметим, что 30 июля в Марокко отмечается национальный праздник - День Трона. Именно в этот день в 1999 году был торжественно коронован Король Марокко Мухаммед VI (Мухаммед ибн аль-Хасан бин Мухаммед). День Трона также является символом единства и независимости Королевства Марокко.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!