Армения метит в маленькие «гиганты» атомной энергетики

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как уже ранее сообщалось, Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции. Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил журналистам, что процесс вошел в "предметную фазу".

Меморандум о сотрудничестве с американцами был подписан Ереваном в 2022 году. Вашингтон предложил Еревану построить на территории страны несколько малых модульных АЭС при условии закрытия Мецаморской атомной электростанции. Действующая АЭС должна была быть закрыта в 2016 году, но срок ее эксплуатации был продлен до 2026 года. Основная часть работ была проведена за счет российских кредитных и грантовых средств на сумму 189 миллиона долларов, 163 миллиона было выделено из госбюджета Армении. По оценке экспертов, станция может с грехом пополам прослужить до 2036 года. Время идет быстро, и 2036 год не за горами. Остановка АЭС станет для Армении большой проблемой, так как эта станция дает 40 процентов потребляемой в стране электроэнергии.

У США на уме только Россия и Китай, поэтому они сейчас раздумывают над строительством малых модульных реакторов (ММР) в странах постсоветского пространства с целью их "большей энергетической независимости" от этих двух держав. Армения может стать первой "спасенной". Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил в прошлом году, что Вашингтон" оценивает возможность строительства атомной электростанции, оснащенной малыми модульными реакторами в этой стране.

В Ереване за идею схватились обеими руками. На днях правительство Армении создало компанию для реализации проекта строительства новой атомной электростанции, которая заменит Мецаморскую АЭС. Министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян заявил журналистам, решение касательно новой станции будет принято в течение двух лет. После завершения строительства эта госкомпания будет ею управлять.

Французы тоже хотят внести свой вклад в "энергетическую независимость" младшей сестренки. Как сообщают армянские СМИ, на прошлой неделе Армению посетило высшее руководство французской компании по производству ядерных реакторов Framatome. Они встретились с Григоряном, а также в сопровождении неадекватного посла Франции в Ереване Оливье Декоттиньи посетили Мецамор.

Строить планы - это самая приятная часть дела. Но когда доходит до практики, вот тут-то все и начинается. Называние "малые модульные реакторы" звучит хорошо, и срок их строительства тоже короче. Но это только верхняя часть айсберга. В прошлом году американская компания NuScale Power Corp планировала построить первую в Америке установку из малых модульных ракторов в Айдахо к 2030 году. Она должна была состоять из шести реакторов общей мощностью 462 мегаватт, что примерно соответствует мощности нынешнего реактора в Мецаморе. Однако в ноябре прошлого года NuScale отказалась от реализации проекта стоимостью 9,3 миллиарда долларов по экономическим причинам. В армянских СМИ особо обращают внимание на то, что стоимость этого проекта превышает объем годового государственного бюджета Армении. То есть для того, чтобы возместить мощности Мецаморской АЭС, потребуется около 10 миллиардов долларов.

Своих денег у Армении на новую АЭС нет, и это всем хорошо известно. Мецаморская АЭС была построена в советское время на средства всех союзных республик. Сегодня американцам и французам придется инвестировать миллиарды долларов в армянские ММК, чтобы возместить потери, которые последуют за закрытием Мецаморской АЭС.

Армения хочет войти в число "ядерных держав", не имея для этого собственного экономического, интеллектуального и кадрового потенциала. Это маленькая страна с небольшим населением и слабо развитой крупной индустрией. При этом она имеет сложный рельеф и подвержена сейсмической угрозе, что делает атомную энергетику проблемой и с точки зрения угрозы для всего региона. Разумнее и дешевле было бы потратить время до 2036 года на создание мощностей, основанных на других источниках энергии.