Новой АЭС Армении придется ждать десятки лет

Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции (АЭС). Об этом на днях сообщил журналистам секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Процесс, заявил он, вошел в "предметную фазу". Григорян дал понять, что Ереван готов во что бы то ни стало диверсифицировать энергетическое партнерство, и теперь все зависит от американской стороны, на стороне которой находится мяч.

В 2022 году Армения заявила о планах построить новую атомную электростанцию ​​и подписала с США меморандум о взаимопонимании по поводу стратегического ядерного сотрудничества. Между тем, как сообщают армянские СМИ, Вашингтон предложил Еревану построить на территории страны несколько модульных АЭС при условии закрытия Мецаморской атомной электростанции. Сообщается, что 5 апреля текущего года на встрече в Брюсселе с участием Урсулы фон дер Ляйен, Жозепа Борреля, Энтони Блинкена, главы USAID Саманты Пауэр и Никола Пашиняна была достигнута неопубликованная договоренность о том, что США обеспечат диверсификацию энергетики Армении и построят модульную АЭС. Но при условии, что существующая АЭС будет закрыта.

Отметим, что срок эксплуатации Мецаморской АЭС, после нескольких продлений, окончательно завершается в 2036 году, после чего станция должна быть закрыта. Эта АЭС производит 40 процентов электроэнергии Армении и ее закрытие без наличия замещающих мощностей, однозначно, вызовет в стране энергетический кризис.

В мае 2023 года стало известно, что США изучают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других странах Евразии. По словам координатора программ помощи американского правительства в Европе и Евразии Марии Лонги, это необходимо, чтобы "привести к большей энергетической независимости стран и от России, и от КНР".

Некоторое время назад правительство Армении объявило, что ведет переговоры по этому проекту с США, Россией и Южной Кореей. Как можно судить по последним сообщениям в СМИ, Ереван, похоже, выбор уже сделал.

Правильный ли выбор сделала Армения? С технологической, а не политической точки зрения. С этим и другими вопросами Day.Az обратился к российскому эксперту, директору Центра энергетики и безопасности Антону Хлопкову.

"Строительством АЭС в мире в последние годы занимались, в основном три страны - Россия, Китай и Южная Корея, сказал Хлопков. Компании этих стран за последние годы построили по несколько блоков. Китай построил больше всех - прежде всего, на своей территории, а также в Пакистане. Россия строила у себя и в более чем десяти других странах. Южная Корея построила новые блоки на своей территории. Что касается Соединенных Штатов, то в последние годы они утратили свою ядерную промышленность и не способны сегодня реализовывать подобные проекты", - сказал российский эксперт.

По его словам, если в Армении речь идет о том, чтобы построить новую АЭС лет через 20, то, в теории, да, США могут к тому времени восстановить свою ядерную промышленность. В западном мире сегодня растет интерес к ядерной энергетике, и в Штатах в том числе. Но вряд ли это произойдет раньше, чем через 20 лет, потому что США прежде необходимо восстанавливать свою ядерную промышленность.

"Много говорится о модульных реакторах, но это, я бы сказал, "бумажные реакторы", потому что они пока что существуют только на бумаге, в виде проектов. До сих пор не построено ни одного такого реактора ни в Соединенных Штатах, ни американскими компаниями где-то в других странах. Поэтому, на мой взгляд, если Армения сейчас сделает выбор в пользу именно американской стороны, это будет исключительно политический выбор. И в среднесрочной перспективе, когда действующую Армянскую АЭС нужно будет останавливать, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку США в ближайшие 10-15 лет построить и сдать в эксплуатацию замещающие мощности не смогут", - подчеркнул наш собеседник.

Антон Хлопков отметил, что срок эксплуатации Армянской АЭС уже не раз продлевался. В мире существует практика, когда эксплуатация атомной электростанции после завершения планового срока может продлеваться. Однако технической возможности в очередной раз продлить срок эксплуатации Армянской АЭС уже нет. И если Армения заинтересована продолжить использование атомной энергии, ей надо строить новый энергоблок.

"Средний срок строительства энергоблоков, как и прежде, составляет 7 лет с момента начала строительных работ. Прибавим сюда подготовительные работы, решение финансовых вопросов - а строительство АЭС - дорогостоящий процесс. Армении уже сегодня необходимо начать думать над тем, какие технологии будут использованы и кто будет проект финансировать. Строительство блока по западному образцу также потребует корректировки стандартов в ядерной сфере, существующих в Армении, переподготовки кадров. То есть в теории это возможно, но сроки будут очень длительными.

Не будем забывать и о коммуникациях. Одна из сложностей при строительстве АЭС - это доставка крупногабаритного оборудования. В некоторых странах такие проекты не могут быть реализованы только потому, что нет соответствующей инфраструктуры, чтобы принять оборудование. Часто инфраструктура создается специально для реализации проекта атомной электростанции. С учетом тех сложностей с коммуникациями, которые имеются у Армении, строительство АЭС, несомненно, потребует проработки договоренностей с сопредельными государствами относительно того, как требуемое оборудование будет доставляться. Это тоже потребует определенного времени и согласования процедуры", - сказал Антон Хлопков.

В заключение директор Центра энергетики и безопасности подчеркнул, что Армения, несомненно, вправе сама выбирать, кто будет строить ее атомную электростанцию. Но для самой страны важно, чтобы это решение было не политическим, а прагматическим и исходящим из понимания реальных возможностей выбранного партнера.

Лейла Таривердиева