Новой АЭС Армении придется ждать десятки лет

Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции (АЭС). Об этом на днях сообщил журналистам секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. Процесс, заявил он, вошел в "предметную фазу". Григорян дал понять, что Ереван готов во что бы то ни стало диверсифицировать энергетическое партнерство, и теперь все зависит от американской стороны, на стороне которой находится мяч.

В 2022 году Армения заявила о планах построить новую атомную электростанцию ​​и подписала с США меморандум о взаимопонимании по поводу стратегического ядерного сотрудничества. Между тем, как сообщают армянские СМИ, Вашингтон предложил Еревану построить на территории страны несколько модульных АЭС при условии закрытия Мецаморской атомной электростанции. Сообщается, что 5 апреля текущего года на встрече в Брюсселе с участием Урсулы фон дер Ляйен, Жозепа Борреля, Энтони Блинкена, главы USAID Саманты Пауэр и Никола Пашиняна была достигнута неопубликованная договоренность о том, что США обеспечат диверсификацию энергетики Армении и построят модульную АЭС. Но при условии, что существующая АЭС будет закрыта.

США настаивают, чтобы Армения закрыла Мецаморскую АЭС

США настаивают, чтобы Армения закрыла Мецаморскую АЭС

Отметим, что срок эксплуатации Мецаморской АЭС, после нескольких продлений, окончательно завершается в 2036 году, после чего станция должна быть закрыта. Эта АЭС производит 40 процентов электроэнергии Армении и ее закрытие без наличия замещающих мощностей, однозначно, вызовет в стране энергетический кризис.

В мае 2023 года стало известно, что США изучают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других странах Евразии. По словам координатора программ помощи американского правительства в Европе и Евразии Марии Лонги, это необходимо, чтобы "привести к большей энергетической независимости стран и от России, и от КНР".

Некоторое время назад правительство Армении объявило, что ведет переговоры по этому проекту с США, Россией и Южной Кореей. Как можно судить по последним сообщениям в СМИ, Ереван, похоже, выбор уже сделал.

Правильный ли выбор сделала Армения? С технологической, а не политической точки зрения. С этим и другими вопросами Day.Az обратился к российскому эксперту, директору Центра энергетики и безопасности Антону Хлопкову.

"Строительством АЭС в мире в последние годы занимались, в основном три страны - Россия, Китай и Южная Корея, сказал Хлопков. Компании этих стран за последние годы построили по несколько блоков. Китай построил больше всех - прежде всего, на своей территории, а также в Пакистане. Россия строила у себя и в более чем десяти других странах. Южная Корея построила новые блоки на своей территории. Что касается Соединенных Штатов, то в последние годы они утратили свою ядерную промышленность и не способны сегодня реализовывать подобные проекты", - сказал российский эксперт.

По его словам, если в Армении речь идет о том, чтобы построить новую АЭС лет через 20, то, в теории, да, США могут к тому времени восстановить свою ядерную промышленность. В западном мире сегодня растет интерес к ядерной энергетике, и в Штатах в том числе. Но вряд ли это произойдет раньше, чем через 20 лет, потому что США прежде необходимо восстанавливать свою ядерную промышленность.

В США к 2025 году намерены впервые перезапустить атомную электростанцию

В США к 2025 году намерены впервые перезапустить атомную электростанцию

"Много говорится о модульных реакторах, но это, я бы сказал, "бумажные реакторы", потому что они пока что существуют только на бумаге, в виде проектов. До сих пор не построено ни одного такого реактора ни в Соединенных Штатах, ни американскими компаниями где-то в других странах. Поэтому, на мой взгляд, если Армения сейчас сделает выбор в пользу именно американской стороны, это будет исключительно политический выбор. И в среднесрочной перспективе, когда действующую Армянскую АЭС нужно будет останавливать, страна может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку США в ближайшие 10-15 лет построить и сдать в эксплуатацию замещающие мощности не смогут", - подчеркнул наш собеседник.

Антон Хлопков отметил, что срок эксплуатации Армянской АЭС уже не раз продлевался. В мире существует практика, когда эксплуатация атомной электростанции после завершения планового срока может продлеваться. Однако технической возможности в очередной раз продлить срок эксплуатации Армянской АЭС уже нет. И если Армения заинтересована продолжить использование атомной энергии, ей надо строить новый энергоблок.

"Средний срок строительства энергоблоков, как и прежде, составляет 7 лет с момента начала строительных работ. Прибавим сюда подготовительные работы, решение финансовых вопросов - а строительство АЭС - дорогостоящий процесс. Армении уже сегодня необходимо начать думать над тем, какие технологии будут использованы и кто будет проект финансировать. Строительство блока по западному образцу также потребует корректировки стандартов в ядерной сфере, существующих в Армении, переподготовки кадров. То есть в теории это возможно, но сроки будут очень длительными.

Не будем забывать и о коммуникациях. Одна из сложностей при строительстве АЭС - это доставка крупногабаритного оборудования. В некоторых странах такие проекты не могут быть реализованы только потому, что нет соответствующей инфраструктуры, чтобы принять оборудование. Часто инфраструктура создается специально для реализации проекта атомной электростанции. С учетом тех сложностей с коммуникациями, которые имеются у Армении, строительство АЭС, несомненно, потребует проработки договоренностей с сопредельными государствами относительно того, как требуемое оборудование будет доставляться. Это тоже потребует определенного времени и согласования процедуры", - сказал Антон Хлопков.

В заключение директор Центра энергетики и безопасности подчеркнул, что Армения, несомненно, вправе сама выбирать, кто будет строить ее атомную электростанцию. Но для самой страны важно, чтобы это решение было не политическим, а прагматическим и исходящим из понимания реальных возможностей выбранного партнера.

Лейла Таривердиева