В США к 2025 году намерены впервые перезапустить атомную электростанцию

Федеральное правительство США предоставит кредит в размере $1,5 млрд на возобновление работы атомной электростанции на юго-западе штата Мичиган. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на властей штата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что компания Holtec International приобрела 800-мегаваттную АЭС "Палисейдс" в 2022 году и планировала ее демонтировать. Однако теперь при поддержке администрации президента США Джо Байдена и властей штата планируется ее перезапуск к 2025 году. Для этого будут проведены соответствующие инспекции, испытания, а также разрешение Комиссии по ядерному регулированию США.

По словам губернатора Гретхен Уитмер, это будет первая перезапущенная атомная электростанция в США.

АЭС "Палисейдс" расположена вдоль озера Мичиган, была введена в эксплуатацию в 1971 году. В мае 2022 года была остановлена. На данный момент атомной электростанцией владеет компания Holtec International, которая сообщила о наличии долгосрочных обязательств по покупке электроэнергии с АЭС от двух энергетических кооперативов.

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