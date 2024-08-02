Посол Великобритании поделился публикацией в связи со взрывом мин в Газахе

Посол Великобритании в Баку Фергус Оулд поделился публикацией в связи со взрывом мин, взорвавшихся сегодня в селе Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом посол написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Опечален известием о том, что сотрудники ГПС и ANAMA получили травмы в результате взрыва мины в селе Гызылгаджилы. Желаю им скорейшего выздоровления. Мы продолжим работать с нашими партнерами в борьбе с минной угрозой", - сказал он.

Отметим, что село возвращено Азербайджану на основании соглашения о делимитации азербайджано-армянской границы, достигнутого 19 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!