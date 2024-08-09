Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армяне почему-то уверены, что все в мире вращается вокруг них. И хорошее, и плохое. Все вокруг сидят в засаде и только и думают, как бы отобрать у них их достижения и "величие". Миру ведь больше нечем заняться. На днях он совершил очередную зловредную "диверсию" против армян и отобрал золотую медаль у армянского борца Артура Алексаняна.

В СМИ и соцсетях истерика. Армянские болельщики и патриоты даже не допускают мысли, что Алексанян мог проиграть. Он проиграл, но на самом деле выиграл, считают в соседней стране и в армянстве по всему миру. В пабликах неустанно подчеркивают, что Артур джан золотой, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы, как бы давая понять, что спортсмен с такими регалиями просто не может проиграть. Алексанян тоже в истерике. Он вообще товарищ неадекватный, имеющий слабое представление о спортивном поведении и культуре вообще. А тут такое... Армянский борец уверен, что судьи подсуживали иранцу против него, отбирая очки. И вообще, что-то судьи в Париже какие-то неправильные - не дали ни одному армянскому греко-римцу получить медаль.

Армянская сторона подала апелляцию и собирается у иранского борца отобрать золото. Чисто армянский подход. Окончание своей фамилии Артур Алексанян оправдал еще в бое с узбекским борцом, когда по окончании поединка хамски обошелся с проигравшим. Иранский борец в финале показал Артуру, кто на самом деле из страны "минипутов". Оскорбленный в лучших чувствах Алексанян, поднявшись на пьедестал почета во время награждения сорвал с груди серебряную медаль, оскорбив таким образом олимпийские принципы. Недостойное поведение не сделало ему чести.

Впрочем, ему не впервой. Проиграв в 2021 году на Олимпиаде в Токио российскому борцу, Алексанян закатил истерику, взбесился и объявил, что "надо быть из России, чтобы выиграть", бросив камень в огород судей. Ну ладно, так было Токио, а тут Париж, все свои. И что же, тут тоже засудили?

Драгоценные наши соседи, включите логику: на Играх в ПАРИЖЕ судьи подсудили ИРАНЦУ против АРМЯНИНА. Интересно звучит?

Умение проигрывать - это непростое искусство. Наши соседи не умеют ни проигрывать, ни выигрывать. Не будем углубляться в дела политики, потому что поведение армянского хама в борцовке на Олимпиаде говорит само за себя. Достаточно посмотреть видео, как Артур джан унижает узбекского борца, как срывает медаль во время награждения, и все станет ясно.