Мазахир Панахов назвал число зарегистрированных местных наблюдателей на парламентских выборах

На данный момент зарегистрировано более 50 тысяч местных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

По его словам, из них 5831 зарегистрированы в ЦИК, 44868 - в окружных избирательных комиссиях.

Он подчеркнул, что когда партии представят списки, это число превысит 90 тысяч.

Мазахир Панахов также обратился к наблюдателям ОБСЕ (БДИПЧ).

Он упомянул, что если информации о недостатках не предоставлено, значит, недостатков нет.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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