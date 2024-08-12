Мазахир Панахов назвал число зарегистрированных местных наблюдателей на парламентских выборах
На данный момент зарегистрировано более 50 тысяч местных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.
По его словам, из них 5831 зарегистрированы в ЦИК, 44868 - в окружных избирательных комиссиях.
Он подчеркнул, что когда партии представят списки, это число превысит 90 тысяч.
Мазахир Панахов также обратился к наблюдателям ОБСЕ (БДИПЧ).
Он упомянул, что если информации о недостатках не предоставлено, значит, недостатков нет.
Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса (парламент) VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис.
Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
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