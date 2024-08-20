Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС.

Об этом Day.Az сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Отметим, некоторое время назад азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС.

БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

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