https://news.day.az/politics/1683105.html Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС
Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС.
Об этом Day.Az сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Отметим, некоторое время назад азербайджанская сторона выразила желание вступить в БРИКС.
БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.
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