Баграт 3 в 1: священник, клоун и мошенник в одном бородатом лице

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых чудачествах Баграта Галстаняна.

Day.Az представляет публикацию:

Еле-еле, на пару минут оторвали журналисты от маленьких армянских детей Баграта Галстаняна в приграничном с Азербайджаном селе Киранц - ну, чтобы прохиндей поразглагольствовал о Карабахе, Пашиняне, ну и какую-нибудь благостную чушь сморозил. И бородач, конечно, не подвел.



"В Армении может быть только один бородатый болтун! Без Карабаха у нас нет биографии!" - кричал Баграт журналистам. - "Пашинян виноват, мы его свергнем!"



Постоял перед камерой, попозировал - и побрел обратно, к школьникам. С ними проще, им плюшевого мишку покажи - они улыбаться начинают, кивать. Дети вообще идеальная аудитория для клоунов, мошенников и священников. А в случае с Багратом - так вообще тройная удача получается.



Автор карикатуры - HSF

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