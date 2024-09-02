Баграт 3 в 1: священник, клоун и мошенник в одном бородатом лице
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых чудачествах Баграта Галстаняна.
Day.Az представляет публикацию:
Еле-еле, на пару минут оторвали журналисты от маленьких армянских детей Баграта Галстаняна в приграничном с Азербайджаном селе Киранц - ну, чтобы прохиндей поразглагольствовал о Карабахе, Пашиняне, ну и какую-нибудь благостную чушь сморозил. И бородач, конечно, не подвел.
"В Армении может быть только один бородатый болтун! Без Карабаха у нас нет биографии!" - кричал Баграт журналистам. - "Пашинян виноват, мы его свергнем!"
Постоял перед камерой, попозировал - и побрел обратно, к школьникам. С ними проще, им плюшевого мишку покажи - они улыбаться начинают, кивать. Дети вообще идеальная аудитория для клоунов, мошенников и священников. А в случае с Багратом - так вообще тройная удача получается.
Автор карикатуры - HSF
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