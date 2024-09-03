Запад настроен предвзято

Москва поздравляет Баку с успешной организацией парламентских выборов, отметили в министерстве, сообщает Day.Az.

"Западники и аффилированные с ними международные структуры в очередной раз высказали предвзятые и субъективные оценки, не соответствующие реальной картине демократического процесса в республике. Направленными российской стороной по линии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ наблюдателями фактов грубого нарушения избирательных прав граждан зафиксировано не было", - говорится в публикации на сайте российского дипведомства.

Россия поздравляет Азербайджан с успешной организацией парламентских выборов, отметили в МИД России.

"Рассчитываем, что между новым составом депутатского корпуса Милли меджлиса Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации продолжится тесное и конструктивное взаимодействие, отвечающее союзническим отношениям между нашими странами", - отметили в министерстве.